Москвичам рассказали о погоде на завтра

Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что в ночь на субботу ожидается до -16 градусов.

В первый выходной день в столице ожидается переменная облачность, до -12 градусов днем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

