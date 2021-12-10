В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 72%

В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 72%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По данным официального портала стопкоронавирус.рф, в столице первый компонент прививки от коронавируса сделали почти 6,5 миллиона раз.

Всего в РФ первой дозой привились более 74 миллионов человек, а коллективный иммунитет приближается к 56%.

Также Татьяна Голикова подчеркнула, что для достижения нужных показателей общей защиты привиться должен каждый, у кого нет противопоказаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.