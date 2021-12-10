В Москву прилетел очередной рейс из ЮАР. Уточняется, что на данный момент все пассажиры ждут ПЦР-теста.

После этого прилетевших отправят на карантин, чтобы не допустить распространения "Омикрона".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.