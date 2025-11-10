Форма поиска по сайту

10 ноября, 17:15

Общество

Максимальный размер выплат по больничному вырастет в России

Максимальный размер выплат по больничному вырастет в России. Как сообщил Социальный фонд, в 2026 году сумма увеличится до 6,8 тысячи рублей в день.

В 2027 году максимальный размер больничного составит 7 860 рублей, а в 2028 году он приблизится к 8,5 тысячи рублей. Такое повышение связано с ростом предельной базы, исходя из которой работодатели уплачивают страховые взносы.

