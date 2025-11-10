Форма поиска по сайту

10 ноября, 11:30

Общество

Россиянка прославилась из-за схожести с норвежским футболистом

Российский блогер Саша Катрич стала популярна из-за схожести с норвежским футболистом. В комментариях люди сравнивают девушку с игроком футбольного клуба "Манчестер" Эрлингом Холандом. Они стали массово писать "Холанд, Холанд" на разных языках, а затем отправлять девушке фотографии игрока.

В ответ на комментарии блогер бросила подписчикам вызов, пообещав сделать фото в парике и футбольной форме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМария РыбаковаЕлизавета Двирник

