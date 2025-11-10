Инспектор ДПС помог беременной женщине в Московской области

В Московской области инспектор ДПС помог спасти беременную женщину и ее ребенка. На Егорьевском шоссе у будущей матери начались преждевременные роды, и ее муж обратился за помощью к сотруднику дорожной полиции, опасаясь не успеть доставить супругу в медицинское учреждение из-за заторов.

Инспектор пересадил женщину в служебный автомобиль и оперативно доставил ее в больницу Балашихи. В результате на свет появился здоровый малыш. Сотрудник ДПС присутствовал на выписке матери с ребенком и подарил родителям детское автокресло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.