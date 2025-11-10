Форма поиска по сайту

10 ноября, 10:30

Москвичи поругались из-за голубей на Бирюлевской улице

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 ноября

Сергей Собянин: почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 10 ноября

Владельцам домашних животных напомнили о штрафах за неправильное захоронение

В России предложили запретить отключение коммунальных услуг без решения суда

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 82% 10 ноября

"Утро": скорость ветра в столице составит 2–5 м/с 10 ноября

Искусственный интеллект не оправдал ожиданий современных работодателей

Эксперты собрали самые популярные мифы о москвичах

На Бирюлевской улице в Москве разгорелся конфликт между жителями из-за голубей. Одни горожане регулярно подкармливают птиц и хотят установить голубятню, а другие жалуются на испорченные газоны, антисанитарию и опасность для детей.

Как отмечают врачи, голуби переносят десятки заболеваний, передающихся воздушно-пылевым, фекально-оральным и контактным путями. Юристы уточняют, что кормление птиц может привести к административной ответственности со штрафом до 3 тысяч рублей для физических лиц, если нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

