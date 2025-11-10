Москвичи поругались из-за голубей на Бирюлевской улице

На Бирюлевской улице в Москве разгорелся конфликт между жителями из-за голубей. Одни горожане регулярно подкармливают птиц и хотят установить голубятню, а другие жалуются на испорченные газоны, антисанитарию и опасность для детей.

Как отмечают врачи, голуби переносят десятки заболеваний, передающихся воздушно-пылевым, фекально-оральным и контактным путями. Юристы уточняют, что кормление птиц может привести к административной ответственности со штрафом до 3 тысяч рублей для физических лиц, если нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.