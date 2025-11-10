Форма поиска по сайту

10 ноября, 08:00

Общество

Искусственный интеллект не оправдал ожиданий современных работодателей

Искусственный интеллект не оправдал ожиданий современных работодателей

Искусственный интеллект продолжает активно развиваться, однако во многих аспектах он не оправдывает ожиданий работодателей. Согласно данным исследовательской компании, многие организации, сократившие персонал под влиянием ажиотажа вокруг новых технологий, теперь возвращают бывших сотрудников на рабочие места.

Нейросети способны автоматизировать лишь простые операции, тогда как решение сложных задач остается за человеком. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта потребовало значительных финансовых затрат, при этом 95% компаний пока не получили ожидаемой отдачи от своих инвестиций в эти технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществотехнологиивидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

