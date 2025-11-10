Эксперты собрали самые популярные мифы о москвичах

Эксперты проанализировали наиболее распространенные мифы о жителях Москвы, которые включают представления о неимоверно высоких зарплатах и особом столичном эгоизме.

Как показывают опросы, многие москвичи регулярно сталкиваются с предвзятым отношением во время путешествий по регионам России. Они отмечают случаи завышения цен при покупке сувениров и товаров в других городах.

При этом рекрутеры отмечают, что при трудоустройстве москвичам не отдают предпочтение, а наоборот, их часто считают более ленивыми сотрудниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.