10 ноября, 07:45

Общество

Московские колледжи отправили на передовую около 15 тонн гуманитарной помощи за год

Студенты и преподаватели московских колледжей активно поддерживают участников специальной военной операции. За год учебные заведения отправили около 15 тонн гуманитарной помощи и более 25 тысяч писем поддержки.

Волонтеры Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина собрали для военных лекарства и продукты, а студенты передали школьные принадлежности жителям новых регионов. Ученики колледжа сферы услуг № 10 отправили на передовую домашнее печенье собственного приготовления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

