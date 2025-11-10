10 ноября, 07:45Общество
Московские колледжи отправили на передовую около 15 тонн гуманитарной помощи за год
Студенты и преподаватели московских колледжей активно поддерживают участников специальной военной операции. За год учебные заведения отправили около 15 тонн гуманитарной помощи и более 25 тысяч писем поддержки.
Волонтеры Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина собрали для военных лекарства и продукты, а студенты передали школьные принадлежности жителям новых регионов. Ученики колледжа сферы услуг № 10 отправили на передовую домашнее печенье собственного приготовления.
