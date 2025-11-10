Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:45

В столичных школах изменили подход к психологической поддержке учеников

В московских школах изменили систему психологической поддержки учащихся. Теперь специалисты работают не только при возникновении трудностей, но и активно помогают детям с адаптацией в новом коллективе, подготовкой к экзаменам и установлением контактов с одноклассниками.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, все школьные психологи прошли дополнительное обучение и теперь регулярно обмениваются профессиональным опытом. Это позволяет своевременно выявлять проблемы и оказывать необходимую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

