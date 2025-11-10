Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:30

Общество

Россияне могут получить около 22 тысяч рублей за больничный при увольнении

Россияне могут получить около 22 тысяч рублей за больничный при увольнении

Россияне имеют право получить пособие по временной нетрудоспособности в размере около 22 тысяч рублей даже после увольнения с работы. По закону такое право сохраняется в течение 30 дней после подачи заявления об уходе.

Расчет выплаты производится исходя из среднего заработка сотрудника за последние два календарных года и составляет 60% от этой суммы, независимо от страхового стажа. Первые три дня больничного оплачивает бывший работодатель, а остальной период – Социальный фонд России.

