Россияне могут получить около 22 тысяч рублей за больничный при увольнении

Россияне имеют право получить пособие по временной нетрудоспособности в размере около 22 тысяч рублей даже после увольнения с работы. По закону такое право сохраняется в течение 30 дней после подачи заявления об уходе.

Расчет выплаты производится исходя из среднего заработка сотрудника за последние два календарных года и составляет 60% от этой суммы, независимо от страхового стажа. Первые три дня больничного оплачивает бывший работодатель, а остальной период – Социальный фонд России.

