Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% перед Новым годом. Об этом сообщили специалисты университета имени Плеханова. В этом случае килограмм красной рыбы будет стоить около 1,5 тысячи рублей, а икры – до 10 тысяч рублей.

На начало октября средние потребительские цены на рыбу лососевых пород уже были на 17% выше, чем в прошлом году. На стоимость продукции влияют сезонность, инфляция, активный спрос и другие рыночные факторы.

