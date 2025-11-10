Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:15

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% к Новому году

Цены на красную рыбу и икру могут вырасти на 5–7% перед Новым годом. Об этом сообщили специалисты университета имени Плеханова. В этом случае килограмм красной рыбы будет стоить около 1,5 тысячи рублей, а икры – до 10 тысяч рублей.

На начало октября средние потребительские цены на рыбу лососевых пород уже были на 17% выше, чем в прошлом году. На стоимость продукции влияют сезонность, инфляция, активный спрос и другие рыночные факторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

