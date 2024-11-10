10 ноября, 13:30Общество
Новости мира: жители Валенсии устроили беспорядки на улицах
Жители Валенсии устроили беспорядки на улицах. Они требуют отставки главы региона. Люди недовольны работой правительства во время наводнения. Граждане утверждают, что власти на несколько часов опоздали с СМС-рассылкой, а подкрепление силовиков прибыло в зону бедствия лишь спустя несколько дней.
На этом фоне погода в Нью-Мексико и Калорадо серьезно ухудшилась. Штаты оказались парализованы сильнейшими снегопадами. В связи с этим десятки тысяч людей остались без электричества, а на автомобильных трассах произошел транспортный колапс.
Вместе с тем на западе Камеруна при сходе оползня погибли по меньшей мере 12 человек, еще 50 пропали без вести. Поток грязи и камней задел и шоссе, по которому в тот момент ехали автомобили. В настоящее время профильные ведомства ведут поисково-спасательные работы.
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