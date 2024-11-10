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10 ноября, 13:30

Общество

Новости мира: жители Валенсии устроили беспорядки на улицах

Новости мира: жители Валенсии устроили беспорядки на улицах

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Жители Валенсии устроили беспорядки на улицах. Они требуют отставки главы региона. Люди недовольны работой правительства во время наводнения. Граждане утверждают, что власти на несколько часов опоздали с СМС-рассылкой, а подкрепление силовиков прибыло в зону бедствия лишь спустя несколько дней.

На этом фоне погода в Нью-Мексико и Калорадо серьезно ухудшилась. Штаты оказались парализованы сильнейшими снегопадами. В связи с этим десятки тысяч людей остались без электричества, а на автомобильных трассах произошел транспортный колапс.

Вместе с тем на западе Камеруна при сходе оползня погибли по меньшей мере 12 человек, еще 50 пропали без вести. Поток грязи и камней задел и шоссе, по которому в тот момент ехали автомобили. В настоящее время профильные ведомства ведут поисково-спасательные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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