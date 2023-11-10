Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 ноября

Новое здание отдела полиции по району Якиманка открыли в Москве. Оно состоит из пяти этажей и по площади больше старого. Также обновилась и часть автопарка, рассказал Сергей Собянин.

Почти все пассажиры (95%) Московских центральных диаметров (МЦД) оплачивают проезд правильно и закрывают поездку по карте "Тройка". Те, кто этого не делает, платят за разблокировку карты, об этом рассказали в Дептрансе.

Пассажиры скачали приложение "Метро Москвы" свыше десяти миллионов раз. Этот цифровой помощник помогает строить маршруты и управлять картой "Тройка". Кроме того, через приложение можно купить билет на автобусы дальнего следования и оставить обращение о забытых вещах, рассказал Собянин.

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