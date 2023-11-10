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10 ноября, 17:30

Общество

Сказочный поезд Деда Мороза начнет путешествие по городам России 11 ноября

Сказочный поезд Деда Мороза начнет путешествие по городам России 11 ноября

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Москвичи заметили сказочный поезд Деда Мороза, который готовится к большому путешествию. Стартует оно в субботу, 11 ноября. За два месяца поезд проедет по стране более 30 тысяч километров. В пути Дед Мороз будет делать остановки и давать представления со Снегурочкой.

В празднично оформленных вагонах есть приемная волшебника, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для представлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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