Госдума приняла в I чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам. Туда планируют вносить информацию о тех, кому уже назначено наказание, а также о находящихся в розыске.

Как эта мера может помочь с решением проблемы? Как документ повлияет на жизнь должников? Какие меры сейчас считаются рабочими в отношении должников по алиментам? И много ли тех, кто не платит своим престарелым родителям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.