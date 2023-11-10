Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 15:45

Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам

Госдума приняла в I чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 11–12 ноября

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Синоптики сообщили о похолодании в Москве в середине следующей недели

"Актуальный репортаж": профессия токаря стала одной из самых востребованных в РФ

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 39 часов

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в столице вечером 10 ноября

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Финансовая грамотность. Советы кота Бублика

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 ноября

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам. Туда планируют вносить информацию о тех, кому уже назначено наказание, а также о находящихся в розыске.

Как эта мера может помочь с решением проблемы? Как документ повлияет на жизнь должников? Какие меры сейчас считаются рабочими в отношении должников по алиментам? И много ли тех, кто не платит своим престарелым родителям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика