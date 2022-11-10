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Новости

10 ноября, 18:15

Общество

Госдума приняла законопроект о 10 годах колонии для коллекторов за угрозы

Госдума приняла законопроект о 10 годах колонии для коллекторов за угрозы

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Госдума приняла в I чтении законопроект о 10 годах колонии для коллекторов за угрозы. Депутаты посчитали, что административной ответственности за незаконную деятельность коллекторов недостаточно.

В документе предусмотрены несколько видов наказания. Так, за незаконные действия могут назначить штраф 300–500 тысяч рублей или принудительные работы сроком до 5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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