Госдума приняла законопроект о 10 годах колонии для коллекторов за угрозы

Госдума приняла в I чтении законопроект о 10 годах колонии для коллекторов за угрозы. Депутаты посчитали, что административной ответственности за незаконную деятельность коллекторов недостаточно.

В документе предусмотрены несколько видов наказания. Так, за незаконные действия могут назначить штраф 300–500 тысяч рублей или принудительные работы сроком до 5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.