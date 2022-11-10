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Общество

ГД приняла в первом чтении проект о наказании для коллекторов за угрозы

ГД приняла в первом чтении проект о наказании для коллекторов за угрозы

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Госдума приняла в первом чтении проект о наказании в виде лишения свободы до 10 лет для коллекторов за насилие или угрозы в отношении должников. Ранее проект был поддержан к первому чтению профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Лицо, действующее от имени кредитора или в его интересах, кредитор-физлицо, работник организации-кредитора, совершившие подобные действия, будут наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет.

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