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Общество

Новости часа: Госдума освободила от налога матпомощь мобилизованным

Новости часа: Госдума освободила от налога матпомощь мобилизованным

Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Новости часа: Mazda решила передать долю в дальневосточном СП "Соллерсу"

Новости часа: москвичка, выбросившая дочь с 11-го этажа, признала вину

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе до конца недели

Госдума приняла закон о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий

Жители столицы прислали кадры ворующей из птичьей кормушки белки

Новости часа: женщина, выбросившая дочь в окно, признала вину

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в столице вечером 10 ноября

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума освободила материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов. Все изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.

Восемь домов загорелись в Донецке в результате обстрела ВС Украины. Об этом заявили местные власти.

Исторический погодный рекорд ожидают в Москве в субботу, 12 ноября. Воздух прогреется до 12 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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