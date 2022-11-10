Новости часа: Госдума освободила от налога матпомощь мобилизованным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума освободила материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов. Все изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.

Восемь домов загорелись в Донецке в результате обстрела ВС Украины. Об этом заявили местные власти.

Исторический погодный рекорд ожидают в Москве в субботу, 12 ноября. Воздух прогреется до 12 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.