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Общество

Более 170 тысяч человек присоединились к волонтерскому движению в Москве с начала года

Более 170 тысяч человек присоединились к волонтерскому движению в Москве с начала года

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В Москве более 170 тысяч человек присоединились к волонтерскому движению с начала года. Теперь там уже 850 тысяч жителей столицы. Об исследовании, которое провел ресурсный центр "Мосволонтер", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Значительная часть тех, кто присоединился к движению, – это работающие москвичи. Также среди неравнодушных есть много предпринимателей, школьников и студентов. Все больше волонтерством интересуется молодежь. Средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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