Еще две квартиры разыграли среди вакцинированных от COVID-19 москвичей

Очередной розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" среди привитых москвичей состоялся в прямом эфире телеканала Москва 24.

Участниками акции стали совершеннолетние россияне, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие ревакцинацию в период с 1 по 7 ноября.

Победителями стали Наталья Николаевна (последние цифры номера телефона 32-01) и Вафа Фикретовна (последние цифры номера телефона 24-43).

Квартиры разыгрывают каждую среду до 24 ноября. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.