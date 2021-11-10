Москвичам рассказали о главных новостях к этому часу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об обязательной вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне власти не принимали.

Спрос на вакцинные туры среди россиян вырос в десятки раз. За день продают около 100 путевок. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров РФ.

В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны, которую установят в Кремле. Дереву 90 лет, его высота – 28 метров.

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