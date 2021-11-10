Главную новогоднюю елку страны доставят из деревни Новопареево

Специалисты Управделами президента РФ выбрали главную новогоднюю елку страны. Дерево высотой 28 метров доставят через месяц на Соборную площадь Кремля из деревни Новопареево.

Возраст ели составляет 90 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

