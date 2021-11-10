Москвичи смогут онлайн внести изменения в личные данные для соцвыплат

12:00
Москвичам больше не нужно обращаться в офисы "Мои документы", чтобы внести изменения в личные данные для получения соцуслуг. Изменить банковские реквизиты и другие документы теперь можно через портал mos.ru. Там появился новый электронный сервис. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всю информацию можно онлайн передать в органы соцзащиты. Ранее для этого нужно было идти в центр госуслуг. Большая часть госуслуг в Москве уже переведена в электронный вид. Это особенно актуально в связи с пандемией коронавируса. В столице онлайн работают более 380 услуг и сервисов для жителей.
Чтобы внести изменения в личные данные, нужно на портале mos.ru зайти в каталог услуг для жителей и выбрать раздел "Социальная поддержка". Далее выбрать подраздел "Карты москвича и документы, дающие право на льготы", "Пенсионерам" или "Семьи с детьми, беременным". А затем выбрать "Передача в органы соцзащиты сведений об изменении банковских реквизитов и личных данных". Пользователь может сообщить сразу о нескольких изменениях как о себе, так и о своих несовершеннолетних детях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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