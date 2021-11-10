В ВОЗ предположили, когда может завершиться пандемия коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, при каких условиях могут объявить об окончании пандемии коронавируса. Решение примут, когда система здравоохранения не будет перегружена. Об этом в интервью заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По оценкам организации, если вирус продолжит распространяться с такой скоростью и дальше, то к февралю только в Европе от ковида могут умереть еще полмиллиона человек.

Всего с начала пандемии от вируса и его последствий в мире погибли пять миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.