Губернатор Ханты-Мансийска заявила, что вакцинировалась от COVID-19 шесть раз

Губернатор Ханты-Мансийска Наталья Комарова призналась, что сделала шесть прививок от коронавируса. Первой российской вакцине 15 месяцев. Из расчетов получается, что она делала прививку каждые 2,5 месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.