Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

Циклон "Барбара", из-за которого на юге России наблюдались сильные ливни, надвигается на Москву. Уже в пятницу, 10 октября, на столичных улицах наблюдается дождливая и пасмурная погода. В ближайшие часы усилится туман. К концу недели прогнозируются ливни с первым снегом.



В Москве задержан мужчина, который преследовал девушку. Юноша пытался пройти на охраняемую территорию одного из столичных вузов, студенткой которого является девушка. В результате сотрудникам Росгвардии поступил сигнал "Тревога" с образовательного учреждения.

Ответом России на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk станет усиление системы противовоздушной обороны. Об этом заявил Владимир Путин по итогам своего визита в Таджикистан. Также президент РФ назвал "формой понтажа" угрозы украинского лидера Владимира Зеленского бить по Москве данными снарядами.

