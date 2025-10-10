Форма поиска по сайту

10 октября, 19:30

Общество

В Росгвардии прошли испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре имени Ф. Э. Дзержинского состоялись испытания на право ношения крапового берета, в которых приняли участие 23 бойца специальных подразделений Росгвардии. Основным этапом экзамена стал 12-километровый марш-бросок в полной боевой экипировке с преодолением водных преград, крутых подъемов и огненно-штурмовой полосы.

Программа испытаний также включала упражнения по высотной подготовке и стрельбе, а завершающим этапом стал рукопашный бой с инструкторами. Краповый берет является особым символом профессионального мастерства и высшей формой отличия для наиболее подготовленных военнослужащих спецназа Росгвардии.

