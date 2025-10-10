Форма поиска по сайту

Новости

10 октября, 13:15

Общество

Сильные дожди и ветер придут в Москву на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидается первый мокрый снег вперемешку с ливнем. Похолодание принесет в столицу мощный циклон, который уже вызвал непогоду в южных регионах страны. По словам метеорологов, снежный покров в Подмосковье быстро растает после выпадения.

В Краснодарском крае за сутки выпало 80% месячной нормы осадков, произошли подтопления дорог и населенных пунктов. Температура в Москве понизится до 1–4 градусов тепла, прогнозируются ночные заморозки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

