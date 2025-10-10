10 октября, 11:00Общество
Виртуальный музей Главархива стал самым крупным проектом по сохранению истории Москвы
Виртуальный музей Главархива стал самым крупным проектом в России по сохранению истории Москвы. Благодаря этому общедоступному ресурсу, каждый может познакомиться с подлинниками документов ушедших лет.
Как отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, с помощью материалов можно исследовать столицу и даже принять участие в развитии проекта. В архивах музея находится более 5 миллионов оцифрованных материалов, включающих редкие документы, фотографии, предметы, аудио- и видеозаписи, сведения о награжденных москвичах, а также артефакты, ранее хранившиеся только в семьях жителей города.
