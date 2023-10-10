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10 октября, 15:45

Общество

"Актуальный репортаж": более 3 млрд рублей украли мошенники во II квартале 2023 года в РФ

"Актуальный репортаж": более 3 млрд рублей украли мошенники во II квартале 2023 года в РФ

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Более трех миллиардов рублей украли мошенники у россиян во втором квартале этого года. Схемы самые распространенные. Только на ком-то они работают, а другие сразу понимают, что это развод на деньги.

Корреспонденты телеканала Москва 24 собрали несколько случаев мошенничества и даже попытались с помощью профессионального психолога попросить незнакомцев перевести деньги.

Что из этого вышло? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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