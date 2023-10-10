10 октября, 15:00Общество
Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу
Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве работает каждый день, без выходных. Специалисты обслуживают посетителей в режиме одного окна.
Все необходимые процедуры по оформлению можно пройти без очередей и задержек. Чтобы поддержать добровольцев, в центр на Яблочкова приезжают артисты, общественные деятели, представители органов власти.
"Сподвигло заключить контракт то, чтобы охранять честь и достоинство страны, в первую очередь. Чтобы мои родители дома спокойно спали", – поделился один из добровольцев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.