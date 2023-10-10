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10 октября, 15:00

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве работает каждый день, без выходных. Специалисты обслуживают посетителей в режиме одного окна.

Все необходимые процедуры по оформлению можно пройти без очередей и задержек. Чтобы поддержать добровольцев, в центр на Яблочкова приезжают артисты, общественные деятели, представители органов власти.

"Сподвигло заключить контракт то, чтобы охранять честь и достоинство страны, в первую очередь. Чтобы мои родители дома спокойно спали", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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