Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве работает каждый день, без выходных. Специалисты обслуживают посетителей в режиме одного окна.

Все необходимые процедуры по оформлению можно пройти без очередей и задержек. Чтобы поддержать добровольцев, в центр на Яблочкова приезжают артисты, общественные деятели, представители органов власти.

"Сподвигло заключить контракт то, чтобы охранять честь и достоинство страны, в первую очередь. Чтобы мои родители дома спокойно спали", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.