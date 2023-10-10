Москвичам рассказали о социальных гарантиях для служащих по контракту

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве работает каждый день, без выходных. Специалисты обслуживают посетителей в режиме одного окна.

Все необходимые процедуры по оформлению можно пройти без очередей и задержек. Чтобы поддержать добровольцев, в центр на Яблочкова приезжают артисты, общественные деятели, представители органов власти.

В едином пункте отбора можно узнать о выплатах и социальных гарантиях для военнослужащих. Так, все участники СВО получают статус ветерана боевых действий и имеют право на кредитные каникулы. За военнослужащим бронируют рабочее место, для детей предоставляют бесплатные места в летних лагерях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.