Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 12:45

Общество

Москвичам рассказали о социальных гарантиях для служащих по контракту

Москвичам рассказали о социальных гарантиях для служащих по контракту

"Атмосфера": 3 градуса ожидается в столице вечером 10 октября

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Синоптики спрогнозировали снег с дождем в столице 10 октября

"Актуальный репортаж": более 30% москвичей высказались против нахождения животных в кафе

Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Будущие контрактники рассказали, для чего идут служить в зону СВО

Синоптики рассказали о погоде 10 октября в столице

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 октября

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 87%

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве работает каждый день, без выходных. Специалисты обслуживают посетителей в режиме одного окна.

Все необходимые процедуры по оформлению можно пройти без очередей и задержек. Чтобы поддержать добровольцев, в центр на Яблочкова приезжают артисты, общественные деятели, представители органов власти.

В едином пункте отбора можно узнать о выплатах и социальных гарантиях для военнослужащих. Так, все участники СВО получают статус ветерана боевых действий и имеют право на кредитные каникулы. За военнослужащим бронируют рабочее место, для детей предоставляют бесплатные места в летних лагерях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика