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10 октября, 07:15

Общество

В ГД предложили регулярно проводить независимый аудит тарифов за коммунальные услуги

В ГД предложили регулярно проводить независимый аудит тарифов за коммунальные услуги

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В Госдуме предложили регулярно проводить независимый аудит тарифов за коммунальные услуги. Законопроект об изменениях в Жилищном кодексе внесут на рассмотрение 10 октября.

По мнению авторов инициативы, такие проверки помогут контролировать работу управляющих компаний и не дадут им выставлять в квитанциях необоснованно завышенные суммы. В случае, если нарушение выявят, то недобросовестные организации будут штрафовать, а собственники квартир смогут получить перерасчет платы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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