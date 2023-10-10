В ГД предложили регулярно проводить независимый аудит тарифов за коммунальные услуги

В Госдуме предложили регулярно проводить независимый аудит тарифов за коммунальные услуги. Законопроект об изменениях в Жилищном кодексе внесут на рассмотрение 10 октября.

По мнению авторов инициативы, такие проверки помогут контролировать работу управляющих компаний и не дадут им выставлять в квитанциях необоснованно завышенные суммы. В случае, если нарушение выявят, то недобросовестные организации будут штрафовать, а собственники квартир смогут получить перерасчет платы.

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