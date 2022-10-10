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Общество

"Это мой долг": мобилизованный рассказал о своем отношении к повестке

"Это мой долг": мобилизованный рассказал о своем отношении к повестке

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В России утвердили план мер по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации. Предпринимателям обещают время для передачи дел, а также для оформления кредитных каникул и других необходимых процедур. Кроме того, они получат отсрочку по налогам, страховым взносам и подаче отчетности.

Тем временем тех, кто получил повестку или хочет стать добровольцем, ждут во временных пунктах. Там можно пройти медкомиссию, оформить все документы и получить направление на сборы.

"Я думаю, это мой долг – защищать свою страну, своих детей. Как говорится, кто, кроме нас?" – рассказал один из мобилизованных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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