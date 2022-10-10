"Дали время на подготовку ": мобилизованный рассказал о посещении столичного военкомата

Владимир Путин заявил, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, нужно соблюдать неукоснительно. В Москве мобилизованных, как и добровольцев, ждут во временных пунктах. Там можно пройти медкомиссию, оформить все документы и получить направление на сборы.

"Я был на работе, когда пришла повестка. Обратился в военкомат, там дали время на подготовку, затем пришел в пункт назначения, а дальше отправят на распределительный пункт, где будут дальнейшие указания", – сообщил один из мобилизованных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.