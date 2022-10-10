"Хочу восполнить пробел в жизни": мобилизованный рассказал, ради чего пришел в военкомат

Мобилизованных и добровольцев в Москве ждут во временных пунктах. Их в городе несколько. Там можно проверить документы, оформить недостающие, а также пройти медкомиссию и получить направление на сборы

"Я не служил, когда была срочная служба. Теперь хочу восполнить пробел в моей жизни, потому что армия дает мужчине тот стержень, который в дальнейшем пригодится", – поделился один из мобилизованных.

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