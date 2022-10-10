08:00Общество
Россиян предупредили о штрафах за сжигание листвы во дворе дома
Юристы рассказали, что делать с осенней листвой. Из дворов многоквартирных домов ее должны отправлять на полигоны.
А жители частных домов могут сжигать листву, но делать это необходимо по правилам. Например, следует выкопать яму либо использовать металлическую бочку. Все это должно находиться не менее чем в пяти метрах от ближайшей постройки. Штраф, который грозит за нарушение, может дойти до 50 тысяч рублей, в зависимости от ущерба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также