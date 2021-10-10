Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Отрицательных температур в понедельник ждать не стоит, заявил штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин.

По его словам, в понедельник будет облачная погода. О температуре воздуха в первый рабочий день – в эфире телеканала Москва 24.

