В Москве выявили 4610 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки выявили 4610 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Выздоровели за последние сутки 2177 человек. Подробнее о том, как меняется ситуация в столице, – в сюжете телеканала Москва 24.

