Большинство участников опроса назвали поцелуи в общественных местах проявлением любви

Большинство участников опроса, проведенного телеканалом Москва 24, посчитали, что поцелуи в общественных местах – это проявление любви, а не нарушение. Таких оказалось 60% в Telegram-канале и 65% – в группе в соцсети "ВКонтакте".

Поцелуй в общественном месте могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это грозит штраф в 5 000 рублей или арест на 15 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.