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10 сентября, 07:15

Общество

Роспотребнадзор стал следить за ситуацией с ортонайровирусом в Китае

Роспотребнадзор стал следить за ситуацией с ортонайровирусом в Китае

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Роспотребнадзор стал следить за ситуацией с ортонайровирусом, который недавно обнаружили в Китае. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на территории России случаев распространения ортонайровируса не зафиксировано.

Российские специалисты запросили информацию о новом вирусе у китайских коллег. Известно, что заражение происходит через укусы клещей. Выявлено пять видов таких переносчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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