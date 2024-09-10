Роспотребнадзор стал следить за ситуацией с ортонайровирусом в Китае

Роспотребнадзор стал следить за ситуацией с ортонайровирусом, который недавно обнаружили в Китае. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на территории России случаев распространения ортонайровируса не зафиксировано.

Российские специалисты запросили информацию о новом вирусе у китайских коллег. Известно, что заражение происходит через укусы клещей. Выявлено пять видов таких переносчиков.

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