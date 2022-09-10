Раненого медведя с Диксона обследовали в столичной ветклинике

Раненый медведь из Красноярского края, которого экстренно доставили в столицу, успешно прошел КТ. Об этом сообщили в Московском зоопарке.

Процедура заняла около 15 минут. Сразу после нее ветврачи решили сделали медведю еще и местное МРТ, поскольку обнаружили гематомы в спинном мозге.

Подробнее о состоянии медведя – в эфире телеканала Москва 24.