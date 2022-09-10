50 человек стали обладателями автомобилей в рамках розыгрыша "Миллиона призов"

10 сентября в эфире телеканала Москва 24 определили первых победителей розыгрыша "Миллион призов".

50 человек стали обладателями новых автомобилей. Их выбрали с помощью генератора случайных чисел.

Второй розыгрыш пройдет в эфире телеканала Москва 24 уже завтра, 11 сентября.