МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Подмосковье 11 и 12 сентября

Жителей подмосковья предупредили о высоком уровне пожарной опасности 11 и 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Жителям Московской области посоветовали ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными при обращении с огнем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.