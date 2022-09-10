Розыгрыш "Миллиона призов" состоялся в эфире телеканала Москва 24. Генератор случайных чисел выбрал обладателей 50 автомобилей.

Также разыграли призовые баллы, которые можно потратить на покупки у партнеров программы. Если не удалось следить за розыгрышем в прямом эфире, в течение 3 дней победителям будут отправлены СМС с описанием выигранного приза.

Подробнее о том, как проходил розыгрыш, – в эфире телеканала Москва 24.

