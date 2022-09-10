50 человек стали обладателями новых автомобилей благодаря розыгрышу "Миллион призов"

50 человек стали обладателями новых автомобилей. В эфире канала Москва 24 прошел первый розыгрыш акции "Миллион призов". Победителей выбирали с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш проводили среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в столице.

Также среди участников голосования разыграли три, четыре, пять и десять тысяч призовых баллов, которые равны рублям. Потратить баллы можно у одного из партнеров программы. Второй розыгрыш пройдет в эфире 11 сентября.