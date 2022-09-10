Парад судов прошел в Москве в День города

В Москве состоялся парад судов. В нем приняли участие 40 моделей, начиная от "Москвича" 1948 года и заканчивая современными теплоходами.

На борту судов побывали более полутора тысяч пассажиров. Сделать это мог любой желающий, нужно было заранее зарегистрироваться на сайте туристических маршрутов.

Весь путь занял около часа. Завершился парад у Воробьевых гор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.