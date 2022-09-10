Первый розыгрыш в рамках программы "Миллион призов" завершился в Москве

В эфире телеканала Москва 24 прошел первый розыгрыш в рамках программы "Миллион призов". В нем участвовали москвичи, пожелавшие отдать свой голос онлайн.

Есть шанс выиграть одну из ста машин. Всего же подготовлено более 500 тысяч призов. Следующие розыгрыши пройдут 11 и 12 сентября в 09:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.